ABD'de büyük panik: On binlerce kişi tahliye ediliyor

ABD'nin California eyaletinin kuzey kısmındaki Sonomo bölgesinde, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyseville bölgesinin tamamen boşaltıldığı açıklandı.

Saatte 113 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle yangının 4 bin hektar alana yayıldığı ve tedbir için eyalette elektrik kesintisine gidildiği ifade edildi.

Bölgede yangına bağlı zorunlu elektrik kesintilerinin California'da yaşayan yaklaşık yarım milyon insanı etkileyeceği bilgisi paylaşıldı.

Eyaletin güney kısmında da en az iki yangının devam ettiği ancak yerleşim yerlerine tehlike teşkil etmeyecek şekilde kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Yangın akıllara yine California'da iki sene önceki yangını getirdi.

25/10/2019 08:34