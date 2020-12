ABD’de çifte Covid-19 rekoru: Hem vaka sayısı hem ölüm sayısı rekor seviyeye ulaştı

Geçtiğimiz ay 100 bin rakamıyla günlük vaka rekorunu kıran ABD’de yaklaşık bir ay sonra bu rakam üç katına yaklaşarak 250 bin sınırını aştı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin rakamlarına göre, geçtiğimiz gün günlük vaka sayısında rekor rakama ulaşan ABD’de 250 binden fazla vaka kaydedildiği açıklandı.

DAKİKADA İKİ ÖLÜM AŞILDI



Dünyadaki yaklaşık her beş vakadan yaklaşık birinin görüldüğü ülkede, her geçen gün hem vaka sayısı hem de hayatını kaybedenlerin sayısı gittikçe artıyor. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı geçtiğimiz 24 saatte, dakikada iki ölüm ortalamasını da aşarak rekor kırdı. Hayatını kaybedenlerin sayısı Johns Hopkins Üniversitesi'nin rakamlarına göre 3 bin 835 olarak kaydedildi. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı’nın verilerine göre, ülkede son bir haftada 113 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılırken rakamların her geçen gün artmasından endişe ediliyor.

AŞILAMA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BAŞLADI



ABD nüfusunda her yirmi kişiden birinin koronavirüse yakalandığı tespit edilirken halk aşılama işlemlerinin hızlanmasını talep ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve Biontech şirketlerinin ortak yapımı olan Covid-19 aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıklamış, hemen ardından ilk aşılama işlemi sağlık çalışanlarına yapılmıştı.

‘SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKECEK’



ABD hükümeti, önümüzdeki günlerde 2,9 milyon doz aşı almayı hedeflerken ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri CDC, ülkede hastaneye yatan kişi sayılarının artmasıyla birlikte zor zamanların yaklaştığını belirtti. CDC direktörü Robert Redfield, Şubat ayının sonuna kadar koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sayısının 450 bine gelebileceğini ve bunun da ABD sağlık sisteminin çökmesine neden olacağı konusunda uyardı.



‘ARALIK, OCAK, ŞUBAT ÇOK ZOR GEÇECEK’



Redfield, koronavirüs sebebiyle hastaneye yatan kişi sayısının 100 bini aştığını belirterek, “Gerçek şu ki Aralık, Ocak ve Şubat ayları çok zor günler olacak. Bu durumun ABD’nin halk sağlığı tarihindeki en zor günleri olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. Redfield, can kaybının yanı sıra, aşılar yaygın olarak kullanılmaya başlanmadan önce ülkenin çökme noktasına kadar gelmesi muhtemel bir sağlık sistemiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

‘ŞUBAT SONUNA KADAR 150 BİN İLA 200 BİN KİŞİNİN DAHA’



CDC direktörü Robert Redfield, insanları maske takmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve ellerini sık sık yıkamaya çağırarak "Görünene göre Şubat ayının sonuna kadar 150 bin ila 200 bin kişinin daha hayatını kaybedeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullanırken şu anda ABD'de koronavirüs nedeniyle 100 bin 226 kişinin hastanede yatmasını, “ilk kez hastaneye yatış sayısı 100 bini aştı” ifadeleriyle altını çizmişti.

KÖTÜ SENARYO TAHMİNİ AŞILDI



Koronavirüs vakaları başladığında Beyaz Saray, ABD’nin koronavirüsü 100 bin ila 240 bin arasında insanın hayatını kaybetmesiyle atlatacağını açıklamıştı. Bu rakamın alt sınırı Mayıs ayında geçilirken Kasım ayında en kötü tahmin de aşılmış oldu.

Bu habere tepkiniz:



17/12/2020 10:45