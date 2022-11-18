ABD'de çığır açan Tip 1 diyabet ilacına onay

Tip 1 diyabet gelişimini geciktirdiği kanıtlanmış bir immünoterapi ilacı, ABD'deki düzenleyiciler tarafından onaylandı.



Uzmanlar, teplizumab'ın tedavide "yeni bir çağa" işaret ettiğini ve yalnızca semptomlardan ziyade hastalığın sebeplerini ilk kez ele aldığını söylüyor.



İlaç temel olarak insülin üreten pankreas hücrelerine bağışıklık sisteminin yanlışlıkla saldırmasını durdurmayı hedefliyor.



ABD'den gelen onayın diğer ülkelerdeki onay kararlarının önünü açacağını tahmin ediliyor.

Dünya çapında yaklaşık 8,7 milyon insan Tip 1 şeker hastalığından muzdarip. Sağlık Bakanlığı'nın 2015 verilerine göre Türkiye'de Tip 1 diyabet hastalına sahip 1 milyondan fazla insan bulunuyor.



ÜÇ YILA KADAR GECİKTİRİYOR

Tip 1 diyabette, normalde bakteri ve virüslerle savaşması gereken bağışıklık sistemi yanlışlıkla insülin üreten pankreastaki kilit hücrelere saldırır.

İnsülin çok önemlidir, vücudun enerji için şekeri kullanmasına yardımcı olur. Mevcut tedavilerin çoğu, insanların kan şekerlerini kontrol etmelerine ve her gün enjeksiyon veya infüzyon yoluyla insülin almalarına odaklanır.



2019'da yapılan bir araştırma, ilacın yüksek risk altındaki bazı kişilerin hastalığı geliştirmesini ortalama üç yıl geciktirdiğini gösterdi.

Uzmanlar, bu gecikmenin, özellikle bu süre boyunca günlük insülin almak veya şekerlerini yoğun bir şekilde izlemek zorunda kalmayan gençler için çok önemli olabileceğini söylüyor.



Ayrıca, insanların kan şekerlerini sağlıklı bir aralıkta tutarak daha uzun yıllar geçirebileceklerini ve böbrek veya göz hastalığı gibi yüksek kan şekerlerinin komplikasyonlarından korunmak için daha fazla zaman sunabileceklerini öne sürülüyor.

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18/11/2022 10:05