ABD’de çikolata fabrikasında patlama: 2 ölü

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25/03/2023

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ABD’de çikolata fabrikasında patlama: 2 ölü

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bir çikolata fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiye ise ulaşılamıyor.

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki RM Palmer şirketine ait çikolata fabrikasında patlama meydana geldi.

Gökyüzü yoğun dumanla kaplanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

West Reading County Polis Departmanından Wayne Holben gerçekleştirdiği basın toplantısında, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 9 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. 

25/03/2023 13:20
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TAGS: abd, yangın
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