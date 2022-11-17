ABD'de Çin istihbarat görevlisine 20 yıl hapis

Cincinnatti Federal Mahkemesi, Belçika tarafından ABD’ye iade edilen Yanjun Xu hakkında Kasım 2021’de yöneltilen suçlamalardan dolayı hapis cezası verildiğini açıkladı.

ABD’ye iade edilen ilk Çinli istihbarat yetkilisi olan Xu, Çin Hükümeti adına ABD’de casusluk yaparak Amerikan firmalarından ticari sırları ve patentleri çalmaya çalışmaktan suçlu bulundu.

Xu’nun Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı’nda birim direktör yardımcılığına kadar yükseldiği belirtildi.

FBI Direktörü "Bu dava, Çin hükümetinin Amerikan ekonomik güvenliğine ve dolayısıyla ulusal güvenliğimize yönelik devam eden saldırılarının son örneğidir" dedi.

Bu habere tepkiniz:



17/11/2022 08:50