ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi

ABD Dışişleri Bakanlığı, kendisini erkek ya da kadın olarak tanımlamayanların haklarının tanınmasında bir kilometre taşı olarak nitelendirdiği, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportu düzenlediklerini açıkladı.



Açıklamada, artık ABD pasaportlarında cinsiyet hanesinin beyana dayalı olarak seçileceği de belirtildi.



Departman pasaport alıcısının kimliğini açıklamazken, Colorado’da yaşayan bir aktivist olan Dana Zzyym, pasaportu aldığını söyledi.



63 yaşındaki Zzyym, sonunda pasaportu almanın heyecan verici olduğunu söylerken, amacının ‘gelecek neslin haklara sahip tam vatandaşlar olarak tanınmalarına yardımcı olmak’ olduğunu söyledi.



Dana Zzyym, pasaportunun cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek yerine X yazması için 2015'ten beri hukuk mücadelesi veriyordu.

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28/10/2021 13:08