ABD'de, çocuk işçi çalıştıran ülkelerden kakao ithalatının yasaklanması için dava açıldı

ABD'de Uluslararası Hak Savunucuları Örgütü (IRA), çocuk işçi çalıştıran Batı Afrika ülkelerinden kakao ithalatının yasaklanması için federal dava açtı.

IRA tarafından açılan davada, federal hükümetin 1930'lu yıllardaki yasasının uygulanarak, çocuk işçi çalıştıran ülkelerden gelen ürünlerin ABD'ye girişinin yasaklanması talep edildi.

Örgüt dava açmalarının sebebinin, çocuk işçilerin topladığı kakaoların Hershey, Mars, Nestle ve Cargill gibi ABD'nin ünlü çikolata markalarında kullanılabildiğine ilişkin kanıtların Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) ve İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından göz ardı edilmesi olduğunu kaydetti.

CBP sözcüsü, çocuk işçiler tarafından toplanan kakaolar konusunda, "ticari bilgilerin saklı tutulması amacıyla bilgi veremeyecekleri" açıklamasını yaparken, dava hakkında yorum yapmadı.

IRA Başkanı Terry Collingsworth ise "ABD hükümeti yasaları uygulayarak Afrikalı çocuklara yönelik bu istismarı sona erdirebilir." ifadelerini kullandı

Dünya kakao üretiminin yüzde 70'inin Batı Afrika'da gerçekleştirildiği ve buradaki üretimin büyük bölümünün ise ABD'ye ihraç edildiği biliniyor.

Daha önce de dava açılmıştı

Çocuk yaşta Mali'den kaçırılarak Fildişi Sahili'ndeki kakao çiftliklerinde çalıştırılmaya zorlanan 6 Afrikalı tarafından Batı Afrika'da çocukların zorla çalıştırıldığı çiftliklerden kakao satın aldıkları gerekçesiyle gıda şirketleri Nestle ve Cargill'e açılan dava ise 2021'de ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Collingsworth, örgütün hukuk ekibinin Nestle ve Cargill'in ABD'de aldığı kararların, Fildişi Sahili'nde çocuk kölelerin kullanılmasına zemin hazırladığını savunan bir dava açacağını bildirmişti.

Tedarik zincirinde çocuk işçiliğini en çok gelişmiş ülkeler kullanıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) 10 Haziran 2021’de yayımlanan son raporuna göre, dünya genelinde işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısı son yıllarda artarak 160 milyona yükseldi.

Zürih Üniversitesi tarafından 14 Eylül 2022'de yayınlanan bir araştırmada ise bugün dünyada oyun oynamak yerine çalışan 373 milyondan fazla çocuk olduğunu tahmin edildi. Bu da dünyanın nüfus bakımından Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü en büyük ülkesine denk geliyor.

Resmi verilere göre dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan birisi çocuk işçi olarak çalışırken, az gelişmiş ülkelerde bu oran her 5 çocuktan birine kadar yükselebiliyor. Bu çocukların bazıları, sağlıklarına, güvenliklerine ve ahlaklarına zarar verebilecek tehlikeli işlerde çalışıyor.

ILO ve UNICEF, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 milyon çocuğun daha risk altında olduğu konusunda uyarıyor.

Şirketler karlarını artırmak için maliyetleri düşürmeye çabalarken, tüm gelişmiş ülkelerin tedarik zincirlerinde “çocuk işçiliği” dikkati çekiyor.

Uzmanlar, kahve, kakao ve diğer pek çok ürünü üreten kırsal topluluklardaki sefalet ve çocuk işçiliğinden en büyük mali yararlanıcıların Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük ekonomileri olduğunu dile getiriyor.

İsviçre ve Almanya gibi ülkeler kendi “ülke çocuklarına” bütün imkanları açarken, kahve, çay ve kakao tedarik zincirlerinde tüm İsviçre ve Almanya okullarında okuyan çocuklardan daha fazla çocuk çalışıyor.