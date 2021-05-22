ABD'de COVID-19 can kaybı 589 bin 224'e yükseldi

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 28 bin 216 artışla 33 milyon 85 bin 656'ya yükseldi.

COVID-19 nedeniyle hayatını sayısı ise son 24 saatte 676 artarak 589 bin 224'e çıktı.

California ilk sırada

California, 3 milyon 775 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 939 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 304 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 862 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 95 ve Texas'ta 51 bin 170 olarak kayıtlara geçti.

127 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre 161 milyondan fazla kişiye ilk doz, 127 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 26 milyon 289 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 970 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

COVID-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 446 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 295 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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22/05/2021 20:37