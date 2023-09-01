ABD’de COVID-19 yardım fonlarıyla alpaka çiftliği alan dolandırıcıya hapis cezası

BBC’nin haberine göre, Boston’daki “Rasta Pasta Pizzeria” adlı işletmenin sahibi Dana McIntyre, salgın sürecinde yardım ödeneği için çok sayıda sahte başvuruda bulundu.

Usulsüz yardım talepleri, Mart 2020’de McIntyre’ın yetişkin çocuklarının isimlerini kullanarak var olmayan işletmeler için yardım fonuna başvurmasıyla başladı.

McIntyre, ardından pizzacıdan hiç gelir elde edemediğini öne sürerek daha fazla yardıma başvurdu.

Salgından ağır etkilenen küçük işletmelerin maaş bordrosu ve diğer masraflarını karşılamak için düşük faizli özel kredilere erişimine olanak sağlayan Maaş Koruma Programı (PPP) ile yaklaşık 660 bin dolarlık kredi başvurusu yapan McIntyre, başvuru formunda işletmesinin büyüklüğü konusunda çok sayıda yanlış beyanda bulundu.

MyIntyre, birkaç ay sonra restoranı satmasına rağmen ödenek almaya devam etti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, McIntyre’ın fonları, Vermont'ta bir alpaka çiftliği, 8 alpaka, iki araç ve kripto para temalı radyo programının yayını olmak üzere diğer kişisel harcamaları için kullandığını bildirdi.

McIntyre, zor durumdaki işletme sahiplerine sağlanan 660 bin dolardan fazla federal yardımı, hileli şekilde kabul ettiği gerekçesiyle iki yıl hapse çarptırıldı.