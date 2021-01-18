ABD'de Covid-19’dan ölenlerin sayısı 407 bini geçti

ABD'de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1950 artarak 407 bin 216'ya yükseldi.

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18/01/2021

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ABD'de Covid-19’dan ölenlerin sayısı 407 bini geçti

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 175 bin 535 artışla 24 milyon 483 bin 901 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1950 artarak 407 bin 216'ya ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 429 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 285 milyon 695 bini geçti.

 

18/01/2021 17:45
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TAGS: ABD, Covid-19, corona, coronavirus, haberkibris
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