ABD'de devir teslim töreni karmaşası

ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan kanlı Kongre baskınının ardından son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yönetimi teslim alacağı 20 Ocak'taki geleneksel yemin törenine katılmayacağını açıklamıştı. Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamaya göre 20 Ocak'ta gerçekleşecek devir teslim törenine Başkan Trump'ın yerine Başkan Yardımcısı Mike Pence katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta düzenlenecek başkanlık devir teslim törenine katılmayacağını açıklamıştı. Tören karmaşasına son noktayı Beyaz Saray yetkilileri koydu, yetkililer Başkan Yardımcısı Mike Pence’in devir teslim törenine katılacağını açıkladı.

Başkan Donald Trump ülke tarihinde devir teslim törenine katılmayan 4’üncü başkan olacak.

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10/01/2021 15:18