ABD'de dükkanının önüne gökkuşağı bayrağı asan 66 yaşındaki kadın öldürüldü

Kaliforniyalı bir işletme sahibi, mağazada asılı LGBTQ bayrağından şikayetçi olan bir şüpheli tarafından vurularak öldürüldü.

San Bernardino Şerif Bürosu adı açıklanmayan kişinin, "dükkanın dışında duran gökkuşağı bayrağı hakkında çeşitli aşağılayıcı yorumlar" yaptıktan sonra 66 yaşındaki Laura Ann Carleton'ı sahip olduğu Mag Pi adlı giyim mağazasında öldürdüğünü açıkladı.

Cuma günü 17.00 sularında ateş açıldığı ihbarları üzerine polisler olaya müdahale etti. Carleton'ın olay yerinde öldüğü, Şerif Bürosu'nun açıklamasında belirtildi.

Olay mahalinden yaya kaçan saldırgan daha sonra yetkililerce Torrey Yolu ve Rause Rancho Yolu yakınlarında bulundu. Kimliği henüz açıklanmayan silahlı şüpheli, polisle girdiği "ölümcül çatışmada" öldürüldü.

Mağazanın internet sitesine göre 28 yıldır evli olan Carleton, 9 çocuk annesiydi. Eserleri arasında Nedimeler (Bridesmaids) ve Ateşli Aynasızlar (The Heat) gibi filmler bulunan Hollywood yönetmeni Paul Feig, pazar günü bir anma mesajı yayımlayarak "harika arkadaşım" dediği Carleton'ın genç bir erkek tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Feig, Instagram'daki mesajında "[Carleton] dükkanının dışında büyük bir onur bayrağı dalgalandırmasını sevmeyen 27 yaşındaki biri tarafından [öldürüldü]. Bayrağı parçaladı ve Carleton bu duruma karşı koyunca ateş edip onu öldürdü" dedi.

Yönetmen şöyle devam etti:

... bu tahammülsüzlüğün son bulması gerekiyor. LGBTQ+ toplumuna karşı nefret dolu bir dil kullanan herkes, sözlerinin önemli olduğunu ve sevgi dolu masum insanlara karşı şiddete ilham verebileceğini fark etmeli.

Kâr amacı gütmeyen Lake Arrowhead LGBTQ+ tarafından yapılan açıklamada, Carleton'ın bu toplumun dostu olduğu ifade edildi.

Kuruluş açıklamasında, "Lauri kendini LGBTQ+ diye tanımlamasa da zamanını bu toplumdaki herkese yardım etmek ve onları savunmak için harcıyordu. O gerçekten özlenecek" dendi ve ileri bir tarihte Carleton anısına gece nöbeti tutulacağı belirtildi.

Mağazasının internet sitesine göre Carleton ve ailesi son 30 yıldır Studio City'de yaşıyordu. Yeniyetmeliğinde moda alanında çalışmaya başlayan Carleton, son yıllarını eşiyle beraber dünyayı gezmeye adamıştı.