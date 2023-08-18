ABD'de Dünya Kupası sonrası ayrılık

ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nda Vlatko Andonovski, Dünya Kupası sonrasında görevini bıraktı.

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18/08/2023

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ABD'de Dünya Kupası sonrası ayrılık

ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vlatko Andonovski, görevinden istifa etti.

ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, istifa eden 46 yaşındaki Makedon teknik adama takıma katkılarından dolaya teşekkür edilerek, yeni kariyerinde başarı dilendi.

FIFA Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı ABD, daha önce 4 kez şampiyonluğa ulaştığı ve açık ara favori olarak katıldığı son organizasyona son 16 turunda veda ederek en kötü derecesini elde etmişti.

Vlatko Andonovski, ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nı 2019'dan bu yana çalıştırıyordu.

18/08/2023 10:47
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TAGS: abd, dünya kupası
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