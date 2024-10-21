ABD'de düşen savaş uçağının 2 pilotunun cansız bedenlerine ulaşıldı

ABD donanması, rutin eğitim uçuşu sırasında 15 Ekim'de Washington eyaletinde düşen savaş uçağının kayıp 2 pilotunun cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

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21/10/2024

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ABD'de düşen savaş uçağının 2 pilotunun cansız bedenlerine ulaşıldı

ABD donanması, 15 Ekim'de ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Washington eyaletinin dağlık Mount Rainier bölgesinde düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, düşen uçaktaki kayıp 2 pilotun cansız bedenlerine ait parçaların bulunduğu belirtilerek, pilotların kimliklerinin birkaç gün içinde açıklanacağı kaydedildi.

EA-18G Growler tipi savaş uçağı 15 Ekim'de rutin eğitim uçuşu esnasında dağlık Mount Rainier bölgesinde düşmüş, enkazın yeri bir gün sonra tespit edilmiş, uçakta bulunan 2 kişinin izine rastlanmamıştı.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

21/10/2024 09:19
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TAGS: ABD, savaş uçağı
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