ABD’de düşük not alan öğrenciler öğretmeni okuldan attırdı

ABD'de bir grup üniversite öğrencisi düşük not aldıkları dersin öğretmenini okul yönetimine şikayet etti. Öğrencileri haklı bulan üniversite yönetimi, öğretmeni okulun başarı ortalamasını düşürdüğü gerekçesiyle işten çıkardı.

New York Üniversitesi'nde organik kimya dersi veren Profesör Maitland Jones düşük not alan öğrencileri tarafından okul yönetimine şikayet edildi.

Organik kimya dersi alan 350 öğrencinin 82'si, dersin çok zor olduğunu iddia etti. Düşük not alan öğrenciler imza kampanyası başlattı.

Öğrenciler, profesör Maitland Jones aleyhine okul yönetimine dilekçe verdi.

İnceleme başlatan okul yönetimi, not ortalamasının düştüğünü tespit etti. Üniversitenin itibarının tehlikeye düştüğüne karar verdi.

Üniversite yönetimi, dersi iyi anlatamadığı gerekçesiyle Profesör Maitland Jones'un okulla ilişiğinin kesilmesine karar verdi.

84 yaşındaki Profesör Maitland Jones da zaten emekli olmayı düşündüğünü, bu kararla eğitim yılı sona ermeden okuldan ayrıldığını söyledi.

Öğretim üyeleri ve veliler ise, okulun kararına tepki gösterdi.

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09/10/2022 15:03