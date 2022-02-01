ABD'de 'en uzun şimşek' rekoru: Tam 768 kilometre!

BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nden 1 Şubat'ta gelen açıklamada, 29 Nisan 2020'de meydana gelen şimşeğin üç eyaleti kapladığı ifade edildi. Mississippi, Louisiana ve Teksas eyaletlerinden görülen doğa olayı, kayda geçen en uzun şimşek oldu.

Önceki rekor 2018'de Brezilya'da kırılmıştı. Yeni olayda ise şimşeğin Brezilya'dakinden 60 kilometre daha uzun olduğu belirlendi.

BM'nin aşırı hava ve iklim olaylarından sorumlu yetkilisi Randall Cerveny, "Bunlar tekil şimşek çakmalarından elde edilen olağanüstü kayıtlar" dedi:

"Aşırı çevresel olaylar, doğanın gücünü canlı ölçmektir. Bu tür değerlendirmeleri yapabilmek için bilimsel ilerlemeler gerek."

Şimşeklerin uzunluğunu ve süresini tespit etmek için kullanılan teknoloji, son yıllarda önemli ölçüde gelişti.

Uzunluğuyla rekor kıran bu şimşeğin 17 saniye boyunca gökyüzünde varlığını koruduğu tespit edildi.

Şimşekler yeryüzüyle temas edip yıldırımlara dönüştüğünde hayati tehlike arz edebiliyor.

Bu tür ölümlü oyların yaşandığı uç örnekler, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün arşivine kaydediliyor.

Arşivdeki olaylardan biri, 1975'te Zimbabve'de bir kulübeye yıldırım düşmesi ve 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle meydana gelmişti.

1994 yılında Mısır'ın Dronka kentinde yaşanan bir olayda ise petrol tanklarına yıldırım düşmüş ve 469 kişi hayatını kaybetmişti.

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01/02/2022 18:18