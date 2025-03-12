ABD'de enflasyon beklentilerin altında geldi
ABD'de şubat ayında enflasyon yüzde 2,8 ile beklentilerin altında açıklandı
YAYIN TARİHİ:
12/03/2025
Piyasaların beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı.
ABD'de şubat ayında enflasyon yüzde 2,8 ile beklentilerin altında geldi.
Beklentiler enflasyonun yüzde 3 civarında açıklanması yönündeydi.
Şubatta aylık enflayon yüzde 0,2 yükseldi. Piyasalarda aylık enflasyonun yüzde 0,3 artması bekleniyordu.
Ülkede ocak enflasyonu yüzde 3 ile tahminlerin üzerinde gelmişti.
Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek enflaston şubatta yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,1 arttı.
Çekirdek enflasyonda aylık yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,2 artış öngörülüyordu.
Dolar endeksi, enflasyon verileri sonrası 103,4 seviyesine geriledi.
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