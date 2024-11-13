ABD'de enflasyon Ekim'de beklentiler seviyesinde

Fed'in para politikası patikası açısından kritik önemdeki verilerden biri olan enflasyon verileri açıklandı. Tüketici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.

ABD’de Ekim ayında TÜFE hem aylıkta hem yıllıkta beklentiler seviyesinde oldu.

ABD'de Ekim ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verisi açıklandı.

Buna göre Tüketici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.

Eylül ayında artış oranları aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,4 düzeyindeydi.

Bloomberg anketine katılan analistlerin beklentileri TÜFE'de aylık artışın yüzde 0,2 ve yıllık artışın yüzde 2,6 oranında olacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankası Fed'in para politikaları açısından daha dikkatle izlediği bir veri olan çekirdek TÜFE artışı ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 oranlarında oldu.

Beklentiler çekirdek TÜFE'nin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 oranında artacağı yönündeydi.

Eylül ayında çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 oranında artış göstermişti.

Para piyasalarında Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentileri arttı.