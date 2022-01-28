ABD'de gaz sızıntısından köprü çöktü

ABD'nin Pittsburgh şehrinde ABD Başkanı Joe Biden'ın kenti ziyareti öncesinde çöktü. Üzerinde yolcu otobüsü ve çok sayıda aracın bulunduğu köprünün çökmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Gaz sızıntısı nedeniyle çevredeki evler tahliye edildi.

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28/01/2022

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ABD'de gaz sızıntısından köprü çöktü

 

ABD'nin Pittsburgh şehrinde köprü, ABD Başkanı Joe Biden'ın kenti ziyareti öncesinde çöktü.

Biden'ın altyapı çalışmaları hakkında konuşma yapacağı belirtilmişti.

10 kişi yaralandı, evler tahliye ediliyor

Köprünün gaz sızıntısı nedeniyle çöktüğü duyuruldu. Polis ile kurtarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde çalışmalara devam ediyor.

İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken, gaz sızıntısı nedeniyle çevredeki evler tahliye edildi.

Tehlikenin hala devam ettiği, bölge sakinlerinin olay yerinden uzak durması gerektiği konusunda uyarıldığı ifade ediliyor.  

28/01/2022 16:29
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TAGS: ABD, gaz sızıntısı
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