ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

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20/11/2022

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ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Polisin saldırıya dair ilk çağrıyı gece yarısından hemen önce aldığı duyuruldu.

Polis sözcüsü, şu ana kadar en az 5 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olay sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığı ve bu kişinin yaralı olduğu için tedavi altında olduğu açıklandı.

Saldırının nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

20/11/2022 13:51
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