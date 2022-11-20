ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Polisin saldırıya dair ilk çağrıyı gece yarısından hemen önce aldığı duyuruldu.

Polis sözcüsü, şu ana kadar en az 5 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olay sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığı ve bu kişinin yaralı olduğu için tedavi altında olduğu açıklandı.

Saldırının nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bu habere tepkiniz:



20/11/2022 13:51