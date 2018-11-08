ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı: Çok sayıda ölü

Bireysel silahlanmayla birlikte silahlı saldırıların çok yaygın olduğu ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı yaşandı... Thousand Oaks'taki bir gece kulübünde 30 el ateş açıldı. Çok sayıda insan olay yerinden kaçarken, yetkililer çok sayıda insanın yaralandığını duyurdu. Son dakika gelişmesi olarak yapılan açıklamada korkunç saldırıda ölü sayısının 13'e çıktığı duyuruldu. Mekana saldırı öncesinde sis bombası atılması akıllara Reina'da yaşanan korkunç terör saldırısı sırasında insanların dikkatini dağıtmak için kullanılan flaşörleri getirdi.

ABD’nin California eyaletindeki Thousands Oaks’ta bulunan Borderline Bar and Grill isimli gece kulübü ve barda korkunç bir saldırı meydana geldi…

Yerel saatle 23:30 sularında meydana gelen olayda silahlı bir kişi en az 30 el ateş etti. İlk belirlemelere göre en az 13 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin saldırgan olduğu açıklandı.

Saldırıdan kurtulanlar yakınlarına sarılarak teselli oldu.

Görgü tanıkları saldırganın sis bombası attıktan sonra mekana girdiğini ve elinde tabanca olduğunu söyledi. Ateş açılmasının ardından mekanda bulunanların camları sandalyelerle kırarak dışarı kaçtıkları ifade edildi.

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Ventura Şerifi Yüzbaşı Eric Buschow, “Çok sayıda yaralı ve ölü var. Bunun terörle bağlantısı olup olmadığını şu aşamada bilmiyoruz” dedi.

Yerel saatle 23:30’da yaşanan saldırı, bölgenin en büyük gece kulübünü kana buladı.

Saldırıdan kurtulan bir adam ve üvey babası korkunç saldırıyı ABC7 Eyewitness News’e anlattı. İsmini açıklamayan adam, “Önce ateş etti. Oğlum bunun şaka olduğunu düşündü ama silah sesinden anladım. Kapıdaki güvenliği vurdu. Daha sonra kasada çalışan genç bir kadını vurdu” dedi. Teylor Whittler isimli adam ise, “Saf bir korku vardı. Herkes olabildiğince kaçmaya çalıştı. Çok korkunç bir ortam vardı” dedi.

5.000 metrekarelik bir dans alanının olduğu gece kulübünde sık sık özel etkinlikler ve partiler düzenleniyor.

Detaylar geliyor…