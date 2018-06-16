ABD'de gökyüzünden mücevher yağdı

ABD'nin Hawaii adasındaki yanardağ lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Meydana gelen patlamalar nedeniyle gökyüzünden yeşil renkli olivin taşları da yağdı. Olivinin değerli çeşidi Türkiye'de 'Yılan Taşı' olarak biliniyor.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. İlk olarak 3 Mayıs'ta faaliyete geçen yanardağın 22 farklı noktasından lav akıyor.

Lavların okyanusuna akışı da devam ediyor. Şu ana kadar 600 ev lavlardan hasar gömdü. Yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yanardağda meydana gelen patlamalar sonucu gökyüzünden yeşil renkli olivin taşları da yağdı. Olivin magmada en erken etapta oluşan taşlardan birisi. Olivinin değerli olan çeşidi Türkiye'de 'Yılan Taşı' ya da Zebercet ismiyle biliniyor.