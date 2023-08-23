ABD'de gündüz bakımevinin servisinde unutulan 1 yaşındaki bebek öldü

ABD'nin Nebraska eyaletinin Omaha şehrinde gündüz bakımevinin servisinde saatlerce 38 derece sıcakta unutulan 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

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23/08/2023

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ABD'de gündüz bakımevinin servisinde unutulan 1 yaşındaki bebek öldü

Douglas bölgesi savcılarından Brenda Beadle, "Kidz of the Future Childcare" isimli gündüz bakımevinin servisinde unutulan Ra'Miyah Worthington isimli bebeğin yaklaşık 38 derece sıcakta 5-6 saat boyunca araçta kaldığını belirtti.

Polis, vücut sıcaklığı 42,8 dereceye ulaşan bebeğin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Bebeği araçta unutan 62 yaşındaki servis şoförü Ryan Williams, "bebeğin ölümüne sebebiyet veren ihmalden" suçlanıyor. Williams suçlu bulunması durumunda, 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Şoför Williams, servisten inmek istemeyen bir çocukla uğraşırken dikkatinin dağıldığını ve bebeği içerde unuttuğunu söyledi.

Eyalet yetkilileri, bebeğin ölümünün araştırılmaya devam ettiği sürede söz konusu bakımevinin kapalı olacağını vurguladı.

23/08/2023 15:33
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TAGS: ABD
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