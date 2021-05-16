ABD'de günlerdir aranan Bengal kaplanı sonunda bulundu

ABD'de Hindistan isimli kaplan, en son geçen hafta Teksas eyaletindeki Houston bölgesinde görülmüştü.

Houston polisinin cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Geçen hafta Houston'da bir mahallede kaybolan kaplanın bulunduğunu, hayvanın hiçbir zarar görmediğini bildirmekten sevinç duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Houston Polis Teşkilatı'nın komiseri Ron Borza, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında kaplanın sahibinin Gia Cuevas ve eşi Victor Hugo Cuevas olduğunu söyledi.

Borza, yetkililere kaplanı teslim eden kişinin Gia olduğunu belirtirken, çiftin kaplanı nereden bulduklarına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Komiser, "Bu Victor'un kaplanı. Victor'un eşi Gia'nın bana söylediği bu. Gia, hayvanın 9 aydır kendilerinde olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaplanın kime ait olduğuna dair çelişkili açıklamalar

Öte yandan, 26 yaşındaki Victor Cuevas'ın avukatı Michael Elliott ise kaplanın müvekkiline ait olmadığını, Cuevas'ın kaplanın asıl sahibi yerine hayvana baktığını savundu.

Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında kaplanın nasıl bulunduğuna ilişkin polisin yaptığı açıklamaları reddeden Elliott, hayvanın cumartesi gecesi Westside Tenis Kulübü'nde kimliği belirlenmeyen bir kişi tarafından teslim edildiğini savundu.



Houston'ın hayvan barınağı BARC'da bulunan kaplanın sağlık durumu detaylıca kontrol edildikten sonra yaban hayatı koruma alanı Cleveland Amory Black Beauty Ranch'e transfer edilecek (Elizabeth Conley / Houston Chronicle)



Avukat, Victor'un eşi Gia'nın, Victor'un telefonuna gelen bir çağrıya cevap verdiğini, arayanın kaplanın gerçek sahibi olduğunu ve hayvanı teslim etmek için kendileriyle iletişime geçtiğini iddia etti.

Eliott, müvekkilinin tekrar hapse gönderilmeden önce kaplanın bulunması için epey çaba harcadığını, hapse girince de Gia'nın kaplanı aramaya devam ettiğini öne sürdü.

Sokaklarda serbest dolaşıyordu

Pazar günü sosyal medyada yer alan bir videoda boynunda tasma olan bir kaplanın etrafta yürüdüğü ve silahlı bir kişinin üzerine doğru gittiği görüntüler yer almıştı.

Polis silahlı kişinin o sırada görev başında olmayan Waller County şerif yardımcısı olduğunu söyledi. Videoda kaplanın sahibi olduğu iddia edilen başka biriyse, karşılaşmanın ardından hayvanı içeri götürüyor.

Olay polise intikal etse de ekipler bölgeye geldiğinde kaplan ortadan kaybolmuştu. Polis, videoda kaplanı içeri alan kişinin Victor Cuevas olduğunu düşünüyor. Polislere göre Cuevas ekipler olay yerine gelmeden kaplanı bir araca bindirip başka yere götürdü.

Salı günü gözaltına alınan Cuevas, bir gün sonra Fort Bend County Hapishanesi'nden 50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı. Fakat cuma günü yargıç kefalet kararını bozarak Cuevas'ın yeniden gözaltına alınmasına karar verdi ve bu sefer yeni kefaletini 300 bin dolar olarak belirledi.

2017'de Cuevas hakkında cinayet işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Kendisi kaplanla ilişkili olaylar yaşandığı sırada kefaletle serbest bırakılmıştı.





Independent Türkçe, New York Times, CNN

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16/05/2021 15:35