ABD'de haksız yere hapis yatan iki siyahi hukuk mücadelesini kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolayna eyaletinde mahkeme, haksız yere hapis yatan siyahi üvey kardeşlere toplamda 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Henry McCollum ve Leon Brown 1983'te 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden ve öldürülmesinden suçlu bulundu. İdama mahkum edilen Henry tutuklandığı yıl 19, Leon ise sadece 15 yaşındaydı.

31 yıl hapis yattılar

31 yıl hapis yatan üvey kardeşler masumiyetlerini ancak gerçek katil ortaya çıktıktan sonra ispatlayabildi. İki siyahi adam 2014 yılında serbest bırakıldı.

Henry ve Leon 2015'ten bu yana hukuk mücadelesi veriyordu, sonunda karar çıktı.

Mahkeme, iki kardeşe hapishanede geçirdikleri her yıl için 1'er milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

İki kardeş toplamda 75 milyon dolar tazminat alacak

Her birine 31 milyon dolar tazminat ödenecek kardeşlere ayrıca 13 milyon dolar cezai tazminat verilmesi kararlaştırıldı. İki kardeş, toplamda 75 milyon dolar tazminat alacak.

Kardeşler, hapishanede yaşadıkları sebebiyle sağlık sorunları yaşamış, tam zamanlı bakıma muhtaç hale gelmişlerdi.



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16/05/2021 17:36