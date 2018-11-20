ABD’de hastaneye silahlı saldırı: 3 ölü

ABD’de bir hastanede kimliği henüz açıklanmayan bir şüphelinin açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin en büyük kentlerinden Chicago’da yer alan bir hastaneye kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel, düzenlediği basın toplantısında, saldırıda bir polis memuru, bir doktor ve bir yardımcı eczacının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başkomiser Eddie Johnson da saldırganın, ölenlerden biriyle ilişkisi olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Chicago polis kaynaklarına dayandırılan iddialara göre şüphelinin 32 yaşında bir erkek olduğu ve saldırının ardından ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi. Polis, şüphelinin intihar mı ettiği yoksa polis kurşunuyla mı vurulduğunu açıklamadı.

Hastane içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis yetkilileri hastaneye veya hastalara yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını duyurdu.

ABD’de silahlı şiddet oranlarının en yüksek olduğu kentlerin başında gelen Chicago’daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(TRT)