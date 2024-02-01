ABD’de havalimanında hangar çöktü: 3 ölü, 5 ağır yaralı

ABD’nin Idaho eyaletindeki Boise Havalimanı arazisinde inşaat halindeki çelik hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan 5 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

ads ads ads ads
01/02/2024

ads
ABD’de havalimanında hangar çöktü: 3 ölü, 5 ağır yaralı

ABD’nin Idaho eyaletindeki havalimanında bulunan çelik hangar çöktü.

Boise Havalimanı’ndaki 39 bin metrekarelik hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan 5’i ağır 9 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Yetkililer, yerel saatle 17.00’de meydana gelen olayın ardından 8 itfaiye aracı, 3 merdivenli kamyon ve 12 ambulansın bulunduğu acil müdahale ekibinin bölgeye intikal ettiğini duyurdu.

İtfaiye Departmanı Operasyon Şefi Aaron Hummel yaptığı açıklamada bazı yaralıları kurtarmak için vinçlere ihtiyaç duyulduğunu ve zorlu bir çalışma olduğunu söyledi.

Havaalanı yetkilisi, hangarın havalimanı arazisi üzerinde olduğunu ancak Boise Havalimanı projesi olmadığını açıkladı.

Havalimanının ise olaydan etkilenmediği aktarıldı.

01/02/2024 11:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: abd, ölü, havalimanı,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.