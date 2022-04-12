ABD'de hayalet silahların üretimi ve satışı yasaklandı

ABD Başkanı Joe Biden, seri numarası olmayan ev yapımı ateşli silahlar olan "hayalet silahların" üretimi ve satışının yasaklandığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki bireysel silahlanmayla mücadele sürecinin bir parçası olarak seri numarası olmayan ev yapımı ateşli silahlar olan "hayalet silahların" üretimi ve satışının yasaklandığını açıkladı.

Bir suçun işlenmesinde takibini zorlaştıran silahlar, yeni kararla yasa dışı hale getirildi.

Spesifik olarak, kural, arka plan kontrolü yapılmadan satın alınabilen ve evde yapılabilen silah kitlerini Silah Kontrol Yasası kapsamında “ateşli silahlar” olarak sınıflandırıyor.

Bu tür kitler için lisans gerekiyor ve satıştan önce geçmiş kontrolleri yapılması gerekiyor.

Başka bir yeni kurala göre ise, satıcıların, iş yaptıkları sürece alıcıların kayıtlarını tutmalarını gerektiriyor.

Kısıtlamalar, Adalet Bakanlığı'nın suç işlemede hayalet silah kullananları araştırmak için şubat ayında başlatılan Ulusal Hayalet Silah İnfaz Girişimi'nin bir parçası.

Proje ayrıca, planları genellikle çevrimiçi olarak paylaşılan 3D baskılı silahların sınırsız satışını durdurmaya yönelik olarak silah kontrol mevzuatında kullanılan dili güncellemeyi de hedefliyor.

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12/04/2022 09:42