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ABD'de Hayvanat Bahçesinde Jaguar 6 Hayvanı Öldürdü

ABD'nin Louisiana eyaletindeki hayvanat bahçesinde kafesinden kaçan jaguar 6 hayvanı öldürdü.

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15/07/2018

ABD'de Hayvanat Bahçesinde Jaguar 6 Hayvanı Öldürdü

ABD basınında yer alan haberde, New Orleans'ta bulunan Audubon Hayvanat Bahçesi'ndeki 3 yaşında Valero isimli jaguarın sabah saatlerinde bir çalışan tarafından kafesinin dışında görüldüğü belirtildi.

Hayvanat bahçesinin müdürü Kyle Burks, jaguarın dört alpaka, bir deve kuşu ve bir tilkiye saldırdığını ifade ederek bu hayvanların öldüğünü söyledi.

Jaguar Valero'nun uyuşturulduğunu ve kafesine götürüldüğünü belirten Burks, hayvanat bahçesinin bir günlüğüne kapatıldığını kaydetti.

Jaguar'ın kaçışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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TAGS: Louisiana, hayvanat bahçesi, haber, kıbrıs
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