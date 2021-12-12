ABD'de hortum felaketi: Can kaybı 70'i aştı

Amerika’da mevsim normallerinin dışında seyreden fırtınalı hava koşulları onlarca can aldı. Farklı noktalarda etkisini gösteren hortumlar nedeniyle en az 70 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Hortumlar, yayıldıkları alan itibariyle ülke tarihinde şu ana kadar kaydedilen en büyük kasırga niteliğinde.

Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS), Kentucky, Tennessee, Illinois, Missouri ve Arkansas eyaletlerinde 36 farklı yerde hortum oluştuğunu açıkladı.

350 kilometreden fazla bir alana yayılan hortum ve fırtınalar nedeniyle birçok bina hasar gördü, binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, yerel televizyon kanalı WLKY’den yaptığı açıklamada, eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini, arama kurtarma çalışmalarında Kentucky Ulusal Muhafızları ve eyalet polislerinin devreye sokulduğunu belirtti. Eyaleti son 24 saat içinde en az 4 hortum vururken, 10 ilçeden can kayıpları haberleri geldiği belirtiliyor.

"EYALETİN TARİHİNİN EN YIKICI HORTUMU, ÖLÜ SAYISI 100'Ü AŞABİLİR"

Vali Beshear daha sonra düzenlediği basın toplantısında da, "Bunun, eyaletimizin tarihindeki en çok can kaybına yol açacak hortum olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Ölü sayısının 100'ü geçebileceğini kaydeden Vali Beshear, hortumun Mayfield'da bir mum fabrikasını vurduğu sırada içeride 110 civarında kişinin bulunduğunu söyledi.

Illinois eyaletinde de kasırga nedeniyle bazı binalar hasar gördü. Amazon firmasının Edwardsville kentindeki deposu da ciddi oranda hasar gören binalar arasında. Edwardsville emniyet biriminden yapılan açıklamada, deponun bir kısmının çöktüğü, olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arkansas eyaletinde de bir yaşlı bakım evi fırtınanın en fazla zarar verdiği binalar arasında. Bakım evinde yaralılara müdahaleler sürüyor.

BİDEN'DEN HORTUMLARIN VURDUĞU EYALETLERE YARDIM SÖZÜ

ABD Başkanı Joe Biden Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini belirtti. Biden, arama-kurtarma ve zarar tespit çalışmaları devam ederken, hortumlardan etkilenen eyaletlere ihtiyaçları olan ne varsa sağlanacağının sözünü verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Biden'ın Acil Durum Yönetim Dairesi (FEMA) Başkanı Deanne Criswell, Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood-Randall, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Jen O'Malley Dillon ve diğer ilgili yetkililerden, şiddetli hava koşulları ve hortumlar ile yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldığı bildirildi.

Biden'ın, federal kaynakların hava koşulların en çok vurduğu bölgelere aciler aktarılması talimatı verdiği belirtildi.

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12/12/2021 09:09