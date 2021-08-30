ABD'de Ida kasırgası: New Orleans'da 1 milyona yakın hanede elektrik kesintisi

ABD'nin Louisiana eyaletinde görülen Ida Kasırgası, bina çatılarının uçmasına ve Mississippi Nehri'nin ters yöne akmasına neden olurken, New Orleans kentinde 1 milyona yakın hanede elektriklerin kesildiği bildirildi.

Eyalette kasırga sonucunda bir ağacın bir eve düşmesi sonucunda bir kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

4. Kategori bir fırtına olarak eyalete giren Ida kasırgasının ABD tarihinde görülen en şiddetli fırtınalardan biri olduğu belirtiliyor. Kasırganın ilerleyen saatlerde 1. Kategori'ye düştüğü kaydedildi.

New Orlans kentinde elektrik kesintilerinin yanı sıra şiddetli sellerin görüldüğü belirtildi. Okyanusun yükselmesiyle birlikte kentin kıyı şeritleri sular altında kalırken, kentte toprak kaymalarının da yaşandığı belirtildi.

Kasırga sonucunda tüm kentin elektriksiz kaldığını belirten New Orleans yetkilileri, kentin elektrik jeneratörlerinin "felaket bir hasara uğradığını" söyledi.

Yetkililer, fırtınanın aniden bir kasırgaya dönüşmesi nedeniyle kentin tahliyesi için yeterli zamanı bulamadıklarını aktardı.

Kasırganın, bir sanayi kenti olan New Orleans'da petrokimya tesislerine ve önemli limanlara da hasar verdiği kaydedildi.

Bölgedeki fırtınanın körfezdeki petrol tesislerine destek sağlayan Houma kentini ve Mississippi'yi de tehdit ettiği bildirildi.

Bu habere tepkiniz:



30/08/2021 19:43