ABD’de İda Kasırgası’nda ölü sayısı artıyor

ABD'de sel ve kasırga felaketinin bilançosu artıyor...

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03/09/2021

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ABD’de İda Kasırgası’nda ölü sayısı artıyor

ABD’nin Meksika körfezi kıyılarını üç gün önce vuran İda kasırgası nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda dün meydana gelen sellerde en az 44 kişi hayatını kaybetti, araçlar sel suyunda sürüklendi, New York kenti metrosu sular altında kaldı ve uçakların kalkışına izin verilmedi.

Özellikle New York, New Jersey, Pennsylvania ve Connecticut eyaletlerini etkileyen kasırganın yarattığı sel nedeniyle bölge sakinlerinin bodrum katlarını su bastı, elektrik kesintileri yaşandı ve evlerin çatıları hasar gördü.

Ida kasırgası Pazar günü Meksika körfezi kıyısındaki Louisiana eyaletinde yerleşim yerlerini etkisi altına almış, bazı kasaba ve küçük kentlerin tamamıyla yıkılmasına yol açmıştı.

03/09/2021 09:13
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TAGS: ABD, İda Kasırgası, haber
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