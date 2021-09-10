ABD’de iğrenç olay!

ABD’nin Maryland eyaletinde geçtiğimiz sene meydana gelen cinsel taciz olayının ortaya çıkan yeni detayları, okuyanların kanını dondurdu. 51 yaşındaki sapığın, süpermarkete alışveriş yapmaya gelen bir kadına yönelik yaptığı cinsel saldırıda kullanılan mide bulandırıcı taciz aracı ABD gündeminde büyük yankı uyandırdı. ABD Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda 10 yıl hapse mahkum edilen adamın o görüntüleri, polis departmanı tarafından kamuyla paylaşıldı.

ABD'de yaşanan bir cinsel taciz olayı, sapığın iğrenç yöntemi nedeniyle yeniden gündeme geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre 2020 yılında gerçekleşen mide bulandıran olay, güvenlik kamerası görüntülerin yayınlanması ve sapığın cezasının onanmasının ardından ülke gündemine oturdu.

Olay, ülkenin Maryland eyaletinde 2020 yılında gerçekleşti. Eyaletin Churchton bölgesinde bir süpermarkette alışveriş yapmaya giden Katie Peters isimli kadın, başına geleceklerden habersiz bir şekilde markete giriş yaptı.

SUÇ ALETİ ŞOKE ETTİ

Bu sırada kadının arkasından sessizce yanaşan 51 yaşındaki Thomas Bryon Stemen isimli adam, biraz sonra yapacağı iğrenç saldırının hazırlığıyla kadına yaklaştı.

Market arabası almaya giden kadın, saniyeler sonra korkunç bir acıyla iki büklüm oldu. Sapık adam, elinde tuttuğu, içi kendi spermiyle dolu olan şırıngayı kadına sapladı. Yaşadığı bu ani acıyla şoke olan Peters, korkudan ne yapacağını bilemez halde dışarı fırladı.

Bu sırada kadının arkasından giden sapık, skandal ifadeler kullandı. Stemen'ın "Arı sokmuş gibi hissettiriyor değil mi?" sözleri karşısında dehşete kapılan kadın ne yapacağını bilemez halde arabasına binip uzaklaştı.

Yolda giderken kalçasında ve bacağında büyük bir ağrının başlamasıyla oğluna arayan ve "Kendimi iyi hissetmiyorum, bana kötü bir şeyler oldu. Umarım eve kadar gelebilirim" ifadelerini kullanan kadın, eve döndükten sonra ağrılarının iyice artmasıyla hastaneye başvurdu.

Yapılan incelemede, sapığın kadına kendi spermini enjekte ettiği ortaya çıktı.

Bu olayın ardından polis merkezine başvuran Peters, Stemen'den şikayetçi oldu. Yapılan inceleme sonrasında Stemen'i gözaltına alan polisler, sapığın arabasında benzer şekilde doldurulmuş onlarca şırınga ele geçirdi.

Suçunun kanıtlanmasıyla hapse atılan Stemen'in aldığı ceza ise, geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından onandı. Buna göre Stemen, nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.

Cezanın onanmasının ardından bir kez daha kamuyla paylaşılan saldırı görüntüleri ABD basınında büyük yankı uyandırdı.

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10/09/2021 16:50