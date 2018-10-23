ABD’de ikiz olan kız kardeşler birlikte cinsiyet değiştirdi

Babaları papaz olan Jack ve Jace adlı ikiz kardeşler, çocukluktan beri cinsiyetlerini değiştirmek istiyorlardı ama bunu birbirine bile itiraf etmekten korkuyorlardı.

Doğduklarında Jacklin ve Jennifer adları verilen kardeşler, 18 yaşına geldiklerinde kendilerini trans birey ilan ederek, adlarını Jack ve Jace olarak değiştirdi.

Kardeşler, geçen yılın nisan ayında testosteron takviyesi almaya başlamalarının, ardından da göğüslerini aldırmışlardı.

'DAHA ÖNCE KENDİMİ BU KADAR MUTLU HİSSETMEMİŞTİM'

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Cinsiyet değiştirip evlenme kararı aldılar

Şerif yardımcısı olarak çalışan Jack Grafe, daha önce kendini hiç bu kadar mutlu hissetmediğini, ama çevrelerinde henüz onları erkek olarak algılamayan kişilerin olduğunu anlattı.

Grafe, "Küçük bir çocukken, ağlar ve tanrıya, 'uyandığımda bir erkek vücuduna sahip olayım' diye dua ederdim" dedi.

​JACE: KARDEŞİMİN DESTEĞİ OLMASAYDI BÖYLE CESUR BİR ADIM ATAMAZDIM

Jace ise kardeşinin desteği olmasaydı böyle cesur adım atmaya cesaret edemeyeceğini itiraf etti.

Her iki kardeşin de şimdi kız arkadaşı var.