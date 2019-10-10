ABD'de ilaç firmasına büyük ceza verildi

ABD tüketicilerin firmalara açtığı tazminat davalarıyla ünlü bir ülke. Çok basit üretim ya da kullanım hataları yüzünden bile firmalar büyük cezalar ödenmek zorunda kalınabiliyor. Bunun son örneğiyse ciddi bir tıbbi sorun yaşayan bir erkekten geldi.

ABD’li Nicholas Murray, kullandığı anti-psikotik ilaçlar memelerini büyüttüğü için ilaç firması Johnson & Johnson’adava açtı. İlacın üzerinde bu konuda bir uyarının yer almaması nedeniyle ilaç şirketi, Murray’a 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Kararın aynı gerekçeyle eyalette şirkete dava açan binlerce kişi için emsal oluşturabileceği belirtiliyor.

10/10/2019 14:56