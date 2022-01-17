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ABD'de kar fırtınası: 4 eyalette acil durum ilan edildi

ABD'de kar fırtınası etkili oluyor. Washington dahil birçok eyalette 3 bine yakın uçuş iptal oldu. 4 eyalette "acil durum" ilan edildi. Yaklaşık 280 bin kişi elektriksiz kaldı.

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17/01/2022

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ABD'de kar fırtınası: 4 eyalette acil durum ilan edildi

ABD`nin başkenti Washington DC ve çevresinde kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Bölgede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına nedeniyle çok sayıda ana yol ulaşıma kapandı. Bazı araçların yoğun kar fırtınası altında ilerlemekte zorluk çektiği, bazılarının ise yolda kaldığı gözlendi.

Uçuş durumlarının izlendiği internet sitesi FlightAware, bugün yapılması planlanan 2 bin 280 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Kuzey Carolina`nın Charlotte kentindeki Douglas Uluslararası Havalimanı, bugün yapılacak uçuşların yüzde 90`ını iptal etti.

Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

Kar fırtınasının etkili olacağı eyaletlerde dağlık bölgelerde kar kalınlığının 45 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor.

Maryland ve Washington DC`de de sürücülere mecbur kalmadıkça yola çıkmama uyarısında bulunuldu.

ABD`de 80 milyondan fazla kişinin kış koşullarından etkilenmesi bekleniyor.

17/01/2022 09:01
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TAGS: ABD, kar fırtınası, acil durum
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