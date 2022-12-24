ABD'de kar fırtınası alarmı

ABD'de dondurucu kar fırtınası nedeniyle ülkenin birçok kıyı bölgesinde yerleşimler sular altında kaldı. Şiddetli fırtına şartları nedeniyle ülkede 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Hava Durumu İdaresi'nden (NOAA) yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelerek ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların ABD'nin doğusuna doğru etkisini artırdığı ve hafta sonu boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Hava durumu tahmincileri, ABD genelinde etkili olacak kutup soğuklarının 100 milyondan fazla insanı etkisi altına alacağı ve on yıllar sonra en soğuk Noel'in yaşanacağını belirtti.

Michigan eyaletine bağlı Flint kentinde de kar fırtınası etkili oldu.

Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 4 binden fazla uçuş iptal edildi.

California eyaletindeki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda yolcular kontuarda sırada beklerken görüntülendi.

Yetkililer fırtına nedeniyle olası elektrik kesintileri konusunda da endişelerini dile getirdi. 1 milyondan fazla vatandaşın elektriksiz kaldığı belirtildi.

"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLECEK"

NOAA’dan yapılan açıklamada, ‘nesilde bir kez görülecek’ kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD'nin tüm eyaletlerini etkisi altına alacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.

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24/12/2022 09:24