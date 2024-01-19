ABD'de karlı havada iniş yapan uçak pistte kaydı

ABD'nin New York eyaletindeki Frederick Douglass-Greater Rochester Uluslararası Havalimanına iniş yapan bir uçak, karlı hava nedeniyle pistte kaydı. Uçakta bulunan 53 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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19/01/2024

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ABD'de karlı havada iniş yapan uçak pistte kaydı

New York Post'un haberine göre, Philadelphia'dan kalkan "American Airlines" havayolu şirketine ait Embraer E145 model uçak, New York'taki havalimanına yaklaşık 1 saat rötarlı iniş yaptı.

Hava yolu şirketinden bir sözcü, bölgede karlı havanın etkili olması nedeniyle pistte ilerleyen uçağın pistin dışındaki karla kaplı toprak alana kaydığını belirtti.

Acil durum ekiplerinin, uçakla ilgilendiği ve uçakta bulunan 53 kişinin itfaiye ekiplerince tahliye edildiği kaydedildi.

19/01/2024 21:54
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TAGS: ABD, karlı hava, dünya
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