ABD’de kasırga alarmı

Michael Tropik Fırtınası’nı karşılamaya hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinin 26 bölgesinde acil durum ilan edildi.

Bir bölge için ise tahliye kararı verildi.ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nden yapılan açıklamada, kasırganın Florida Panhandle ve Florida Big Bend bölgelerine ulaştığında 4’üncü kategori kasırga halini aldığı bildirildi.

Önceki gün Karayip Denizi’nde başlayan Michael Tropik Fırtınası’nın şiddetinin saatte 120 kilometreye ulaştığı ancak güneydoğu kıyıları boyunca karaya ulaşınca hızının düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.