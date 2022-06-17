ABD'de kavuran sıcaklar... 2 bin sığır telef oldu

ABD'nin Kansas eyaletinde etkili olan sıcak hava nedeniyle en az 2 bin sığırın telef olduğu belirtildi.

ABD'nin Kansas eyaletinde aşırı sıcak hava dalgası etkili oluyor. Kansas Sağlık ve Çevre Departmanı Sözcüsü Matthew Lara yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklık ve nem nedeniyle en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğunu bildirdi.

Lara, büyükbaş hayvan tesisi sahiplerinin, telef olan hayvanların imhası için departmanla temasa geçtiğini ifade ederek, "Telef olan hayvan sayısı, imha için yardım isteyen ve ajansla temasa geçen tesisleri temsil ediyor" dedi.

Kansas Hayvancılık Birliği Sözcüsü Scarlett Hagins ise, "Kansas'ın batısında hafta sonu sıcaklıklar ve nemin artması nedeniyle sığırlar ısı stresi yaşamaya başladı. Hayvanlar ani değişime alışamadı" ifadelerini kullandı.

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17/06/2022 18:01