ABD'de kimya fabrikasında yangın

ads ads ads ads
08/11/2023

ads
ABD'de kimya fabrikasında yangın

ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Shepherd kentinde bulunan Sound Resource Solutions adlı kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

San Jacinto İlçesi Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın tutkal ve boya sökücü solventler ürettiği belirtildi.

Sound Resource Solutions tarafından yapılan açıklamada, patlamada 1 çalışanın yaralandığını söyledi.

Yangın nedeniyle fabrika yakınındaki bir okul tahliye edilirken, 59 numaralı otoyol trafiğe kapatıldı. Bölge halkına evlerinde kalmaları çağrısında bulunularak, klimalarını, camlarını ve kapılarını kapatmaları istendi.

Polk ilçesi Acil Durum Yönetim Ofisi ise, "Şu anda havadaki kimyasalın etkileri bilinmiyor" ifadelerini kullanarak, fabrikadaki kimyasalların kanserojen olduğunu ve göz, cilt ve solunum yolu hastalıklarına neden olabileceğini belirtti.

08/11/2023 21:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ABD’de kimya fabrikasında yangın
MANŞETLER

HK DÜNYA

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?

HK DÜNYA

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 14 yıl geçse de tartışmalar sürüyor. Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun, tutuklu olduğu cezaevinde intihar etti gibi gösterilerek yurt dışına kaçırıldığı iddiaları uzun süredir tartışılıyor. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istedi. Cem Garipoğlu'nun babası da savcılığa başvurarak mezarın açılmasını talep etmişti.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.