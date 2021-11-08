ABD'de korku evi: Anne, oğlunun cesedini üç kardeşiyle aynı eve kapattı

ABD'de savcılar Teksaslı bir annenin, terk ettiği üç çocuğuyla birlikte evinde çürür halde bulunan ölü oğlu için çocuk yardımı aldığını söyledi.

Gloria Williams, üç oğlunu 8 yaşındaki ölü erkek kardeşleri Kendrick Lee'nin cesediyle birlikte Houston'daki apartman dairesinde bırakmakla suçlanıyor.

Savcılar 35 yaşındaki Williams'ın Kendrick de dahil iki çocuğu için devlet yardımı talep ettiğini de iddia etti.

Yetkililer annenin büyük kızı için de ayda toplam 2 bin dolar (yaklaşık 19 bin TL) civarında ek yardım aldığını söylüyor.

Cuma günü çocuğa yönelik ağır saldırı suçuyla Houston'da mahkemeye çıkan Williams, şu an savcıların hakimden artırmasını talep ettiği 1,5 milyon dolarlık (yaklaşık 14,5 milyon TL) kefaletle tutuluyor.

Mahkeme kayıtlarına göre çocuklar, dedektiflere annelerinin erkek arkadaşı Brian Coulter'ın geçen kasımda Kendrick'i döverek öldürdüğünü iddia etti ve kardeşlerinin cesedinin apartman dairesinde çürümeye bırakıldığını, bu esnada da kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Çocukların en büyüğü, 15 yaşındaki Jordan Lee, nihayet 24 Ekim'de 911'i arayarak tehlikeli duruma dikkat çekti. Polisler daireye geldiğinde 10 yaşındaki Treyvone Lee ve 7 yaşındaki Javeone Kirklin'i de evde buldu.

Williams'ın iki de kızı var ama onlar oğulların kalmaya zorlandığı pis dairede bulunmuyordu.

Teksas yetkilileri çocukların hepsinin koruyucu aile sistemine alındığını ve "iyileşmek için ihtiyaç duydukları bakımı almaya" devam ettiğini söylüyor.

Kendisine cinayet davası açılan Coulter, 1 milyon dolarlık (yaklaşık 9,7 milyon TL) kefaletle tutuluyor ve aralıkta tekrar mahkemeye çıkacak.

Savcılar, Williams ve Coulter'ın erkek çocukların tutulduğu boş evden 15 dakika uzaklıkta tamamen döşeli bir dairede yaşadığını söylüyor.

Harris County Şerifi Ed Gonzales daha önce şöyle demişti:

Daire korkunç durumdaydı. Kirli bir halı gördük, hiç mobilya yoktu. Yatak yoktu, görebildiğimiz kadarıyla battaniye yoktu. Hamam böcekleri, sinekler ve herhangi birinin yaşaması için korkunç olan bir durumla karşılaştık.

Williams oğlunun ölümünü gizli tutmak için daireye ayda bir kez yiyecek gönderip kirayı ödemeye devam etmiş.

Kendrick'in ölümü Harris County Adli Tıp Kurumu tarafından keskin olmayan bir cisimle birden fazla kez yaralamalı cinayet olarak belirlendi.

Independent Türkçe

Çeviren: İrem Oral

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08/11/2021 22:39