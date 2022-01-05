ABD'de korkunç yangın: 13 ölü

Philadelphia'da evlerde çıkan yangında 13 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin doğusundaki Philadelphia kentindeki toplu konut dairelerinde çıkan yangında 13 kişi öldü.

Philadelphia itfaiye teşkilatı, 13 kişinin ölüğü yangında görevlilerinin olay yerine sabah 06:40'ta geldiğini ve 'üç katlı bir sıra evin ikinci katında yoğun bir yangın olduğunu' söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan teşkilat, "Yangını kontrol altına almak 50 dakika sürdü" ifadelerine yer verdi.

NBC ve CBS gibi haber kanalları ise, yangında 13 kişiyi öldürdüğünü

Bu habere tepkiniz:



05/01/2022 18:51