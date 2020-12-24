ABD’de korona nedeniyle oluşan işsizlik en az 50 milyon kişiyi aç bırakacak

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Pfizer - Biontech ve Moderna aşılarına onay verildiği şu dönemde ABD koronavirüs vaka ve ölüm rekorları kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün rekor kırarak yaklaşık 120 bin kişinin hastaneye kaldırıldığı ülkede, pandeminin başından bu yana yaklaşık 340 bin kişi hayatını kaybetti.



Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD’de koronavirüsün maddi anlamda da birçok zararı oldu. Yaklaşık 19 milyon kişinin koronavirüse yakalandığı ülkede işsizlik oranları gittikçe artarken ekonomik daralma sonrasında yeterli yiyeceğe erişim şartları da ağırlaştı.



“ÇOCUKLARDA ARTIŞ YÜZDE 70”



Guardian’ın haberine göre koronavirüs öncesi en az 35 milyon kişinin açlık sınırında olduğu ülkede Feedin Amerika’nın raporuna göre bu rakamın 10 milyonunu çocuklar oluşturuyordu. 2020 sonu itibarıyla ise 50 milyondan fazla kişinin açlıkla mücadele edeceği belirtilirken bunların sayısı 17 milyona yükseldi. Yetişkin grupta oran yüzde 55’e yaklaşırken çocuklar da ise artış yüzde 70 oldu.



GIDA YARDIMI İHTİYACI DÖRT KAT ARTTI



Georgia’da beş gıda bankası işleten bir sosyal hizmetler örgütü olan Action Pact'in yönetici direktörü Bryan Singleton, “Covid-19'un başlamasından itibaren gıda yardımı ihtiyacı dört kat arttı” ifadelerini kullanırken "Yiyecek almak için kelimenin tam anlamıyla yüzlerce aracın sıraya dizildiği yiyecek dağıtımlarımız var" şeklinde konuştu.



Singleton "Zaten bir yemek çölünde yaşıyoruz, kırsal bir bölgeyiz. Her yıl raflarımızı doldurmak için yiyecek gezileri yapıyorduk. Gıda kıtlığı nedeniyle bunları tamamen terk etmek zorunda kaldık" şeklinde sözlerine devam ederken Singleton, ihtiyaç artışının Covid-19 nedeniyle iş yerlerinin kapanması, işlerin azalması ve yaşanan ani işsizlikten kaynaklandığını sözlerine ekledi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU MART'TA REKOR KIRMIŞTI

Geçtiğimiz hafta ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıklamış, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi artarak 885 bine çıkmıştı.



Beklenmedik şekilde artan ve Eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan verinin, 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 853 binden 862 bine revize edilmişti.



ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Covid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

Bu habere tepkiniz:



24/12/2020 14:11