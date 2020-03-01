ABD'de Koronavisüten ilk ölüm gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yaşlı bir kadının Corona virüsünden hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD’nin Kuzey Kaliforniya, Washington ve Oregon eyaletlerinde görülen Corona virüsü salgınında, ülkedeki ilk ölüm vakası gerçekleşti.

Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, Corona virüsü sebebiyle gerçekleşen ilk ölüm, Washington eyaletinde yaşandı.

Kimliği açıklanmayan kadının virüsü nerden kaptığı ise bilinmiyor.

SEYAHAT UYARISI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, vatandaşlarını İtalya ve Güney Kore’ye seyahat etme konusunda uyardı. Pence, bu ülkelerde virüsün yoğun olarak görüldüğü bölgelere gidilmemesi uyarısında bulundu.

Pence ayrıca İran’dan gelecekler konusunda da çeşitli sınırlamalar getirileceğini belirtti. Son iki hafta içinde İran’ı ziyaret edenlerin ABD’ye alınmayacağını duyurdu.

01/03/2020 11:45