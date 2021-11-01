ABD'de Kovid-19 ölümleri artıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 167 artışla 745 bin 837'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 17 bin 461 artışla 45 milyon 971 bin 267’ye ulaştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 745 bin 837'ye yükseldi.

California 4 milyon 915 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 238 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi. 72 bine yakın can kaybıyla California ilk sırada yer alırken, bu rakam Texas'ta 71 bini, Florida'da 59 bini geçti.

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01/11/2021 19:16