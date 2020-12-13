ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 305 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 254 bin 108 artışla 16 milyon 551 bin 634'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 646 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 219 milyon 508 bini aştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 555 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 478 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 116 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 500 ile ilk sırada yer alan New York, vaka sayısında 803 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 871 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 880 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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13/12/2020 17:50