ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 750 bine yaklaşıyor

ads ads ads ads
22/10/2021

ads
ads
ads
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 750 bine yaklaşıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1955 artışla 733 bin 226'ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 81 bin 947 artışla 45 milyon 302 bin 4 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı sayısı 733 bin 226'ya ulaştı.

California, 4 milyon 842 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 202 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 69 bini, Florida'da 58 bini geçti.

22/10/2021 19:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 750 bine yaklaşıyor, haberkibris,
MANŞETLER

HK KORONAVİRÜS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.