ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 678’e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 616 artışla 759 bin 678’e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 63 bin 350 artışla 46 milyon 855 bin 488’e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 616 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 759 bin 678’e ulaştı.

California 4 milyon 992 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 277 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 701 binden fazla vakayla Florida izledi.

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12/11/2021 18:06