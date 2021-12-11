ABD'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 800 Bine Yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1117 artışla 796 bin 765'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 169 bin 278 artışla 49 milyon 833 bin 784'e çıktı.

Son 24 saatte 1117 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 796 bin 765 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 238 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 200 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 51 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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11/12/2021 18:17